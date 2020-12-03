Çarpıcı iddia: Astım hastalarının Covid-19'a yakalanma riski daha düşük

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsrailli bilim insanları, astım hastalarının Covid-19'a yakalanma olasılıklarının yüzde 30 daha az olduğunu öne sürdü.

Çalışma kapsamında, 1 Şubat-30 Haziran arasında koronavirüs testi yapılan 37 bin 569 kişinin verileri incelendi.

Test sonucu pozitif çıkan 2 bin 266 kişinin yüzde 6,75'inde, negatif çıkan kişilerin ise yüzde 9,62'sinde astım tespit edildi.

Cinsiyet, yaş, sigara kullanımı ve diğer sağlık sorunlarına ilişkin faktörler hesaba katıldığında, astım hastalarının Covid-19'a yakalanma oranının yüzde 30 daha düşük olduğunu hesaplandı.

3 ana teori ortaya atıldı

Araştırmacılar, astımlı kişilerin koronavirüs testinde negatif çıkma oranlarının yüksek olmasına ilişkin 3 ana teori öne sürdü.

Özellikle önceden solunum rahatsızlığı olan kişilerin koronavirüsü daha şiddetli geçirebilecekleri için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına daha çok uyduğu ve astım hastalarında ACE2 reseptörünün gen aktivitesinin düşük olduğu belirtildi.

Ayrıca astım hastaları tarafından düzenli olarak küçük bir solunum cihazıyla kullanılan 'kortikosteroid' ilaçlarının etkisinin olabileceği de aktarıldı.

Çalışma sonuçları, 'Journal of Allergy and Clinical Immunology' dergisinde yayınlandı.