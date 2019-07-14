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Çarpıcı iddia! ABD S-400 yaptırımlarını bekletiyor

ABD ve NATO'nun tüm baskılarına rağmen Türkiye'nin kararlı bir duruş sergileyerek Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini alması sözde dostlarımızı çileden çıkardı. ABD basını Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar için 15 Temmuz sonrasının beklendiğini yazdı.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:28
Çarpıcı iddia! ABD S-400 yaptırımlarını bekletiyor

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı hava savunma füzesi S-400'lerin Ankara Mürted Hava Üssü'ne sevkiyatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı" açıklamasını yaptı.

ABD basını: 15 Temmuz sonrası bekleniyor

Amerikalı yayın kuruluşu Bloomberg, Türkiye'ye karşı uygulanacak yaptırımlar için 15 Temmuz'un geçmesinin beklendiğini ifade etti. Haberde bunun sebebi olarak ise 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğu iddialarının artma ihtimali gösterildi. Öte yandan haberde yaptırım planının Trump'ın ve danışmanlarının onayını beklediğini de belirtti.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:28
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. Rusya

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