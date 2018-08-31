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Çarpıcı iddia: ABD, Arap NATO'su kuracak

Rus RBK gazetesi, ABD'nin Arap ülkelerine İran'a karşı koymak için askeri ittifak kurma çağrısı yaptığını bildirdi.

31 Ağustos 2018 Cuma 17:00
Çarpıcı iddia: ABD, Arap NATO'su kuracak

Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıktıktan sonra yaptırımları yeniden uygulamaya koyan Washington, bu kez Arap ülkelerini İran'a karşı birleştirmeyi planlıyor.
RBK'nin haberine göre ABD, İran'a karşı kullanılacak bir Arap NATO'su kurulması için girişimde bulunuyor.

Washington, ittifak içinde Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin 6 üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn'in yanı sıra Mısır ve Ürdün'ün yer almasını öngörüyor.

Kısa adı MESA olan Ortadoğu Stratejik İttifakı (Middle East Strategic Alliance) projesinin hedeflerinin 12-13 Ekim tarihlerinde Washington'da yapılacak Körfez ülkeleri zirvesinde açıklanacağı belirtiliyor.

'İTTİFAKIN OLASI ÜYELERİ RUSYA İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YAPIYOR'

Ancak ABD, ittifakta yer alması muhtemel ülkeler arasındaki ihtilaflar nedeniyle ve bu ülkeler Rusya ile askeri-siyasi işbirliğinden vazgeçmeyeceği için bu amacına ulaşamayabilir.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Anton Mardasov, "ABD, İran karşıtı bir cephe oluşturmaya çalışıyor. Bu yeni bir fikir değil ve Arap ülkeleri arasındaki ihtilafı nedeniyle her seferinde başarısız oldu" dedi.

Mardasov, Suudi Arabistan'ın Haziran 2017'de BAE, Bahreyn, Mısır ve Libya'yla beraber hareket ederek teröre destek vermekle suçladıkları Katar'la ticari ve diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını da anımsattı.

'ARAP ÜLKELERİ RUS SİLAHLARINDAN VAZGEÇMEZ'

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin bir diğer uzmanı Yuriy Barmin de, MESA'da yer alması öngörülen bazı ülkelerin Rusya'yla askeri işbirliği yaptığını vurguladı.

Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'ın Rusya'yla S-400 müzakereleri yaptığını kaydeden Barmin, "Eğer ABD, tamamen ABD silahlarına dayanan bir ittifak kurmayı düşünüyorsa, bu düşünce başarısız olmaya mahkum. Zira Ortadoğu koşullarında Rus silahları ABD'li muadillerinin önünde ve bu ülkeler Rus silahlarından vazgeçmez" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 17:00
  1. Cumhurbaşkanı
  2. İran
  3. Rusya
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. Mısır
  6. Katar
  7. Kuveyt
  8. Bahreyn
  9. Ürdün
  10. Arabistan
  11. Libya
  12. Washington
  13. Ernst

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Enayilerin parasini har-hur edeip Müslümanlari katlettircekler gibi, (Zekat ve öshür`ü verilmiyen mal hirsizlarin arzuladigi maldir)
  • KahramanKahraman1 sa önce
    Aynen doğru abd petrollerine elkoyacak prenslerin karılarını bile elinden alacaklar haberleri yok bu öküzlerin
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Bu üç maymun neyin küresine ellerini koymuşlar (Batışlarını senbolleştirecek kürenin) İNŞAALLAH
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