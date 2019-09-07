Erhan Telli’den çarpıcı 'Fatih Terim' tepkisi: Bu kadar mı yeteneksizsiniz?

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in canlı yayında konuyla ilgili açıklama yapılmasını istedikten sonra gelen Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklaması ile ilgili Erhan Telli, “TFF’nin iletişim departmanında çalışanlar, aynı yerde çalışmıyorlar mı? Kendi ağzınızla kendinizi ele veriyorsunuz. Alemi sersem, bizi de salak zannediyorsunuz. Yani bu açıklamayı yaparken herhalde bizi gerizekalı falan zannediyorsunuz. 18.58’de gönderilen maili 18.59’da işleme koyuyorsunuz ama sosyal medya hesabına 6 dakika sonra koyabiliyorsunuz. Bu kadar mı yeteneksizsiniz? Benim gazeteci diye gördüğüm arkadaşlarım da ‘açıklamayı gördünüz mü?’ diye paylaşıyorlar. Bu kadar fanatik olmayın birazcık elinizi vicdanınıza koyun, buna kargalar bile güler.” ifadelerini kullandı.

“Böyle mi savunacaksınız Galatasaray’ı”

Yapılan açıklamaya bir cevap yayınlamayan Galatasaray yönetimini de eleştiren Erhan Telli “Sizin ekibinizde şunu yorumlayacak birisi yok mu? Bu saate kadar hala niye bir cevap vermiyorsunuz ? Böyle mi savunacaksınız Galatasaray’ı? Haklarını böyle mi savunacaksınız hocanın? Kaç gün sonra açıklama yapmayı düşünüyorsunuz ? Olayla ilgili sosyal medya departmanında bu işleri size anlatacak kimse yok mu ? O aradaki 6 dakikalık farkın olamayacağını siz bilmiyor musunuz ? Ben gayet enteresan görüyorum bu olayı dünden beri olan işler normal değil. Yani Galatasaray kulübü nasıl bu kadar tepkisiz kalır? Nasıl bu kadar duyarsız kalınır? Nasıl bu kadar taraftarı bilgilendirmiyorlar ? Bu işlerle ilgili tatmin edici bir açıklama neden yapılmıyor?” şeklinde devam etti.

“Gazetecinin sorgulaması, araştırması ve bilgilendirmesi gerekmiyor mu?”

Sözlerine meslektaşlarını eleştirerek devam eden Erhan Telli, “ Gazetecilik bunu gerektirmiyor mu? Gazetecinin sorgulaması, araştırması ve bilgilendirmesi gerekmiyor mu? Hata varsa söylemek lazım. Ben söyleyeyim bir yerde bir gazeteci bir yeri, bir kişiyi sürekli övüyorsa burada bir hata vardır. Çünkü bu iş başka o zaman göbekten bağı olabilir, benim aklıma ilk o gelir. Sürekli eleştiriyorsa da bir sıkıntı vardır.” dedi.

Transferde yolsuzluk iddialarına yanıt

Transferde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Galatasaray’ın UEFA’ya şikayet edilmesiyle ilgili ise, “Ertuğrul Taşkıran örneği vermiştim geçenlerde, bilenler hatırlayacaktır. Fenerbahçe'nin o zamana kadar sadece 75 bin euro'dan fazla transfer bütçesi ayıramayan Boluspor’a 1 milyon Euro karşılığında gitti. Bir yıl sonra 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Boluspor'dan bedelsiz olarak bu kaleci Konyaspor’a gidiyor. Yani düşünün bir sene önce 1 milyon Euro’ya transfer olan kalecinin daha sonra piyasa değeri 20’de 1’e düşüyor. Moussa Sow 16 milyon Euro'ya sözleşmesinin bitmesine az bir süre kala 16 milyon Euro’ya sattılar, ardından bir sezon sonra bedavaya kiraladılar. Bunlar geçmişte yaşanan, hepimizin hafızalarında olan örnekler. Adama derler ki ‘Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu?’.Önce sen bir kendi kapının önünü süpür, kendi işlerine bir bak ki UEFA'ya gidecek yüzün olsun.” dedi.