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Korona Virüs Çarpıcı araştırma sonuçları açıklandı! Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünde görülüyor
Korona Virüs

Çarpıcı araştırma sonuçları açıklandı! Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünde görülüyor

Vuhan'da yapılan araştırma koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünün 6 ay sonra sağlık sorunu yaşadığını ortaya koydu. Çalışmada 6 ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk veya kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 15:53:00 -
Çarpıcı araştırma sonuçları açıklandı! Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünde görülüyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 4 hastadan 3'ünün, virüse yakalandıktan 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu yaşadığı tespit edildi. Çinli bilim insanları, ocak ve mayıs aylarında Vuhan'da Kovid-19 tespit edilen 1700 hastayı 6 ay boyunca takip ederek bir araştırma yürüttü.

Çalışmanın bulguları, 8 Ocak'ta The Lancet dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, Kovid-19'u yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu görüldüğünü ortaya koydu.

Çalışmada 6 ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi.

Uzmanlar, Kovid-19'u ağır atlatanların akciğer fonksiyonlarında bozulma ve böbrek işlevlerinde yüzde 13 azalma görüldüğüne de dikkati çekti.

Pekin'de Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Capital Tıp Üniversitesi Ulusal Solunum Tıbbı Merkezi'nden araştırmacı Dr. Bin Cao, "Kovid-19 çok yeni bir hastalık olduğundan uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cao, ciddi biçimde enfekte olan hastaların taburcu edildikten sonra bakıma muhtaç olduğunu da vurguladı.

 

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