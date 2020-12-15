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Korona Virüs Çarpıcı araştırma: LED ışıkları koronavirüsü etkisiz hale getiriyor
Korona Virüs

Çarpıcı araştırma: LED ışıkları koronavirüsü etkisiz hale getiriyor

İsrail'de yapılan bir araştırma sonucu, ultraviyole ışınlarını yayan LED ışıklarının koronavirüsü etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:58:00 -
Çarpıcı araştırma: LED ışıkları koronavirüsü etkisiz hale getiriyor

İsrail'de yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların koronavirüsü öldürebileceğini ve odaları sterilize etmek için klima sistemlerine dahil edilebileceğini açıkladı.

Daha önce yapılan araştırmalarda ultraviyole ışığın koronavirüsleri öldürdüğü keşfedilmişti. Ancak yeni araştırmayla birlikte LED ışıklardan yayılan ultraviyolenin de etkili olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tel Aviv Üniversitesi'nden Prof. Hadas Mamane, LED ampullerin kolay, hızlı ve ucuz dezenfeksiyon yöntemleri sunabileceğini belirtti.

Mamane, "Tüm dünya şu anda koronavirüsü dezenfekte etmek için etkili çözümler arıyor. Sorun şu ki, bir otobüsü, treni, spor salonunu veya uçağı kimyasal püskürtmeyle dezenfekte etmek için fiziksel insan gücüne ihtiyacınız var ve püskürtmenin etkili olabilmesi için kimyasalın yüzeyde etki etmesi için zaman vermeniz gerekiyor. Bununla birlikte, LED ampullere dayalı dezenfeksiyon sistemleri, örneğin havalandırma sistemine ve klimaya kurulabilir. Emilen ve ardından odaya verilen havayı sterilize edebilir" ifadelerini kullandı.

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