Çarpıcı araştırma: Koronavirüsün çoğalmasını önlüyor

Avustralya merkezli 'Ena Respiratory' isimli bir ilaç şirketi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, koronavirüse karşı geliştirilen burun spreylerinin hayvan denemelerinde virüsün çoğalmasını yüzde 96 oranında engellediği sonucuna ulaştı.

Çalışma kapsamında, koronavirüse karşı geliştirilen burun spreyi 24 gelincik üzerinde denendi. Gelinciklere, koronavirüse maruz kalmadan önce bağışıklık sistemlerini güçlendirmek amacıyla, tasarlanmış yapay molekül içeren 2 doz çözelti enjekte edildi.

Söz konusu spreyin beyaz kan hücrelerini arttırarak bağışıklığı güçlendirdiğini dile getiren araştırmacılar, 'INNA-051' isimli yapay bileşiğin 4 ay içerisinde insan denemelerine başlayacağını belirtti.

Şirketin müdürü Dr. Christophe Demaison, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Tedavimizin ne kadar etkili olduğuna şaşırdık. Gelinciklerin doğal bağışıklık tepkisini artırarak, virüsün hızlı bir şekilde yok edildiğini gördük. İnsan deneylerinde de benzer sonuçlara ulaşmayı umut ediyoruz. Tedaviye yanıtın hızlılığı, enfekte olmuş bireylerin virüsü diğerlerine geçirme olasılığının düşük olduğu anlamına gelir. Bu da topluluk yayılmasının hızlı bir şekilde durması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu spreyin, onaylanması halinde yaşlılar ve başka rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere yüksek risk grubunda olanlara koronavirüse karşı ek savunma olabileceği düşünülüyor.