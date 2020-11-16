Çarpıcı araştırma: Koronavirüs Eylül 2019'da mı ortaya çıktı?
Bilim insanları, yaptıkları yeni bir araştırma sonucu yeni tip koronavirüsün Avrupa'da ilk olarak 2019 yılının Eylül ayında ortaya çıktığına dair önemli bulgulara ulaştıklarını açıkladı.
Milano Kanser Enstitüsü ve Siena Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, yeni tip koronavirüsün Avrupa'da ilk olarak 2019 ylının Eylül ayında ortaya çıktığına dair önemli bulgular elde etti.
Çalışma kapsamında, Eylül 2019'da akciğer kanseri hastalarından alınan kan örnekleri üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi. Araştırmacılar, kan örnekleri incelenen 959 kişinin yüzde 11,6'sında koronavirüse karşı oluşmuş antikorlar tespit etti.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milano Kanser Enstitüsü bilim direktörü Giovanni Apolone, bu bulguların salgının tarihini yeniden şekillendirebileceğini ifade etti.