Çarpıcı araştırma: Covid-19 kaynaklı yoğun bakım riski erkeklerde 3 kat daha fazla

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yapılan yeni bir araştırma, virüse yakalanmış erkek hastalarda yoğun bakıma kaldırılma riskinin kadınlara göre nerdeyse 3 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Toplamda 46 ülkenin dahil olduğu çalışma kapsamında, Ocak-Haziran döneminde dünya genelinde 3 milyondan fazla Covid-19 vakasının verileri incelendi.

Derlenen bilgilere göre kadın hasta sayısının 1,57 milyon, erkek hasta sayısının ise 1,53 milyon olduğu aktarıldı.

Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan 12 bin hastanın 8 binini erkekler, 4 binini kadınlar; 200 bini aşkın Covid-19 kaynaklı can kaybının ise 120 binini erkekler, 91 binini kadınlar oluşturdu.

Ancak her iki cinsiyet grubu için enfeksiyon riskinin eşit olduğu bildirildi.

Çalışmada hastalığa dair rakamlarda cinsiyetler arası farklılığın sebebinin incelenmediği belirtilirken, bu durumun biyolojik farklılıklardan kaynaklanabileceği öne sürüldü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan çalışmanın yazarı Dr. Kate Webb, "Erkekler ve kadınlar, bağışıklık sisteminin hemen hemen tüm kollarında farklılıklara sahiptir. Bunlar, erken bağışıklık tepkilerinden viral enfeksiyona, T hücresi tepkilerine, B hücresi tepkilerine ve bağışıklık belleğine kadar değişiklik gösterir. Bağışlıktaki bu farklılıklara dair birçok muhtemel sebep vardır. Hormonların immünolojik etkileri olur. Erkeklerde bir, kadınlardaysa iki X kromozomu vardır. X kromozomları bağışıklığı kodlayan genlerle doludur" şekline konuştu.

Çalışmanın detayları Nature Communications dergisinde yayınlandı.