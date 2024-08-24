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Sağlık Çarpıcı araştırma... Aman sağlığınızdan olmayın: Hafif sarsıntı bile beyne zararlı ortaya çıktı
Sağlık

Çarpıcı araştırma... Aman sağlığınızdan olmayın: Hafif sarsıntı bile beyne zararlı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 20:50:00 - 2024-08-24 20:59:58
Çarpıcı araştırma... Aman sağlığınızdan olmayın: Hafif sarsıntı bile beyne zararlı ortaya çıktı

Yeni bir çalışmaya göre hafif bir beyin sarsıntısı bile uyku sorunu ve depresyon gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Yeni bir araştırma, hafif dahi olsa beyin sarsıntısı geçiren kişilerde uyku problemleri ve depresyon belirtileri gibi ciddi değişiklikler görüldüğünü ortaya koydu.

Euronews'in aktardığı habere göre, Cambridge Üniversitesi liderliğindeki İngiltere merkezli bir araştırma ekibi, yaşları 40 ila 59 arasında değişen 600'den fazla yetişkinle görüştü. Bu kişilerin yaklaşık üçte biri geçmişte bilinç kaybına yol açan travmatik beyin hasarı (TBH) geçirmişti.
Katılımcılar, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları ile analiz edildi ve biliş, uyku, depresyon, yürüyüş ve kardiyovasküler hastalık (KVH) riskleri ölçüldü.

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan bulgulara göre, erkeklerin neredeyse yarısı (yüzde 48,7), kadınların yüzde 28,1'ine kıyasla en az bir yaralanma öyküsü olduğunu belirtti. MRI'lar, TBH geçmişi olan kişilerin beyinlerindeki kan damarlarında değişiklikler olduğunu gösterdi.

Araştırma ayrıca, beyin sarsıntılarının uyku problemleri, yürüme bozuklukları, daha şiddetli depresyon semptomları ve bilişsel eksiklikler olmasa da hafıza bozuklukları ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Hatta TBI'nın, uyku bozukluğu ve depresyona katkıda bulunan en önemli faktör olduğu belirlendi.

Ayrıca yazarlar, beyin kazalarına maruz kalan halk için güvenlik yönergelerinin uygulanmasının riskleri azaltabileceğini kaydetti.
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