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Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kayseri’de kovaladığı aracı şarampole yuvarladıktan sonra sürücüsünü silahla vurarak öldüren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 14:22
Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kayseri’de kovaladığı aracı şarampole yuvarladıktan sonra sürücüsünü silahla vurarak öldüren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin öldürdüğü kişi ile annesi arasında gönül ilişkisi olduğu gerekçesiyle aralarında husumet olduğu ortaya çıktı.


Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727. Sokak’ta dün meydana gelen olayda, Burhan B. kullandığı 06 KKE 99 plakalı araçla Niyazi Y. yönetimindeki 38 BV 243 plakalı aracı kovaladı. Sokak üzerinde kendi aracıyla beraber 38 BV 243 plakalı aracı da şarampole yuvarlayan Burhan B., araçtan inerek Niyazi Y.’ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Niyazi Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak araçlarda inceleme yaptı. Niyazi Y.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.



Cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı


Olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. İddiaya göre Burhan B., annesi ile aralarında gönül ilişkisi olduğu gerekçesiyle husumetli olduğu Niyazi Y. ile olay günü seyir halindeyken trafikte karşılaştı ve kovalamaca yaşandı. Bu esnada Burhan B., Niyazi Y.’nin kullandığı araca arkadan çarptı ve iki araçta uçuruma yuvarlandı. Araçtan çıkan Burhan B., yanındaki ruhsatsız tabanca ile araç içerisindeki Niyazi Y.’ye başından ve sırtından ateş etti. Niyazi Y. olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Burhan B. aynı gün Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Burhan B., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:22
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