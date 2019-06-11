Çarlık Rusyası’nın boğazlara yönelik planları uluslararası çalıştayda ele alınacak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle 12 Haziran’da Türk-Rus Müşterek Harp Tarihi Çalıştayı düzenlenecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle 12 Haziran’da Türk-Rus Müşterek Harp Tarihi Çalıştayı düzenlenecek.

Çarlık Rusyası’nın Boğazlara yönelik strateji ve eylemlerinin konuşulacağı çalıştayda, Osmanlı Devleti ve Batılı devletlerin bu faaliyetlere karşı koyma stratejileri masaya yatırılacak. Türkiye’den ve Rusya’dan alanında uzman isimlerinin katılımıyla gerçekleşecek olan çalıştayda, bölge üzerinde söz sahibi olmak isteyen devletlerin boğazların egemenliğini elde etmeye yönelik çalışmaları ve harekât planlamaları askeri ve siyasi açılardan değerlendirilecek.

Çalıştay, Milli Savunma Üniversitesinin Yenilevent Yerleşkesi’nde düzenlenecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.