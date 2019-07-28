Çarkırı’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı Çankırı’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Çankırı’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Çankırı’nın Sülüklü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 FN 363 plakalı otomobil Ankara Kızılırmak mevkiine seyir halindeyken karşı şeritten gelen 06 DT 8866 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 19 FN 363 plakalı araçta bulunan Ayşe Kılıçaslan ve Burhan Kılıçaslan hayatını kaybederken, Aslı Kıyar, Bekir Mustafa Kıyar, Ahmet Arda Durmuş, Haydar Denden, Mürsel Denden ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.