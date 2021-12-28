Çarkıfelek meyvesi nedir, faydaları nelerdir?

Çarkıfelek meyvesinin jöleli kısmında bulunan çekirdekler ağızda çıtır bir tat bırakır. Tadı ise çok şekerli değil; biraz ekşidir. Çarkıfelek meyvesinin kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilir. Ortadan ikiye bölünerek içi kaşık yardımıyla yenir. Yoğurt ve dondurmaya katılarak tüketilebilen çarkıfelek meyvesi tatlılarda da kullanılır.

Çarkıfelek meyvesi faydaları?

*Çarkıfelek meyvesi; C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, Kalsiyum, Fosfor ve Protein zenginidir. Harmin, harmol, harman ve passiflora adı verilen alkaloitleri; flavon, glisosit ve sterol adlı maddeleri içerir.

*Passiflora meyvesi içeriğindeki passiflorin adlı madde sebebiyle sakinleştirici etkiye sahiptir.

*Stres ve uykusuzluk sendromlarına karşı tüm dünya ülkelerinde kullanılmaktadır.

*İdrar yolları hastalıklarına karşı savaşır.

*Ağrı kesici özelliği vardır. Aynı zamanda spazm ve kramplara iyi gelir.

*Menopoz döneminde yaşanan sıkıntılara karşı faydalıdır.

*Kemikleri güçlendirir

*Vücudunuzun demir gereksinimini büyük oranda karşılar. Lif bakımından zengindir.

*Kokusu uzun zaman nefesinizi ferah tutar aynı zamanda kan dolaşımına faydalıdır.

*Serotonin yükselmesi mutluluk hissini artırmaktadır.

*Antioksidan görevi görür

*Kilo vermeye yardımcı olur

*Göz sağlığını korur

*Bağışıklığı güçlendirir

*Kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur