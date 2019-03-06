Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

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Sabri Balaman’ın sunduğu Akit TV’deki 'Derin Kutu' programının bu haftaki konukları Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi - Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. İrfan KayaÜlger ve Dinler Tarihi Ve Felsefe Uzmanı Lütfü Özşahin’di.

Türkiye’nin ‘beka’ sorununun tartışıldığı programda söz alan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu Türkiye’de doçent, profesör ve doktor olabilmek için batı güdümünde kurulan çarkı gözler önüne serdi.

Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar!

Akademisyenlerin doçent, profesör ve doktor olabilmeleri için makale yayınlaması gereken yaklaşık 12 bin dergiyi TÜBİTAK’ın sitesinde incelediğini belirten Sofuoğlu, bu dergilerin neredeyse tamamının batının kontrolündeki marjinal Marksist gruplara ait olduğunu söyledi.

Türkiye’deki bilimsel çalışmaların öncelikle batının onayına sunulduğuna dikkat çeken Sofuoğlu, "çarkı kurmuşlar" diyerek batılı otoritelerin Türkiye başta olmak üzere doğulu ülkelerden gelen bilimsel çalışmaları ‘bilimsel değil’ kılıfıyla reddettiğini, daha sonradan bu çalışmalardan yola çıkarak bilimsel çalışmalar yürüttüğünü ve ortaya çıkan bilimsel ilerlemeyi de kendisine mal ettiğini belirtti.

Sofuoğlu, Türkiye’nin öncelikle batının kurmuş olduğu sömürge sisteminden kurtularak kendi mekanizmasını geliştirmesi gerektiğini belirterek YÖK’e çağrıda bulundu. Sofuoğlu, YÖK'ün batı degilerinin istediği kriterlere sahip bir kurum ihdas etmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: yeniakit.com.tr