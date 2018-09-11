Çarkçı Muharrem sahalara döndü!

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Çark etmenin adet haline geldiği CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Seçim kampanyasında, bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışladığını için Orgeneral İsmail Metin Temel’i "Apoletlerini sökeceğim" diyerek tehdit etmişti.

Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık yarışında saf dışı bırakmak için cumhurbaşkanı adayı gösterdiği ancak seçimleri kaybedince başına dert olan İnce, katıldığı bir televizyon programında, seçim döneminde yaşanan apolet tartışmasıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Aylar önce apolet tartışmasını fazla uzatarak hata yaptığını itiraf eden İnce, dün yayınlanan programda "Apolet tartışmasında yanlış yapmadığını" savundu. İnce, "Yanlış yaptım dedim ama bugün sorarsan o ölçümü yaptıktan sonra pek de yanlış değilmiş" dedi.

"APOLET TARTIŞMASINDA YANLIŞ YAPMADIM"

"Seçim döneminde yaptığınız hata var mı?" sorusuna yanıt veren Muharrem İnce, "Var, 13 ile gidemedim ne yapar yapar giderdim. Uyumayabilirdim gitmeliydim. Hastalandığım günler oldu. Hatay mitingi öncesinde ciddi rahatsızlık geçirdim. Konuşma metnimi arkadaşlarla çalışıyoruz. Masanın sağ tarafında, sol kolumu masanın üzerine yatırdım 2 doktor 1 hemşire arkadaşımız onlara dedim ki, 'Kolum size emanet beni rahatsız etmeyin. Serumla ne istiyorsanız verin.' dedim. Daha da gayret etmeliydim ve o 13 vilayete mutlaka gitmeliydim. Sosyal yardım alan yurttaşlarımız Erdoğan kaybettiği takdirde onun kesileceği yalanına inandılar onun üzerinde daha fazla durabilirdim. Apolet tartışmasına yanlış yaptım dedim ama sonra bunu çok ölçtüm insanlarla 'Yanlış mı yaptım' diye çok kişiye sordum. Entelektüel kesin yanlış yapmadığımı söyledi. Daha alt grupta insanlar ise yanlış yaptığımı söyledi. Yanlış yaptım dedim ama bugün sorarsan o ölçümü yaptıktan sonra pek de yanlış değilmiş" dedi.

24 HAZİRAN SONRASI "HATA YAPTIM" İTİRAFINDA BULUNMUŞTU

Muharrem İnce, 24 Haziran hezimetinin ardından Habertürk'te seçim dönemi ve sonrası ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İnce apolet tartışması ile ilgili olarak tartışmayı fazla uzattığını ifade ederek "Hatalarımı biliyorum, apolet tartışmasını fazla uzattım. Hata yaptım orada" İfadelerini kullanmıştı.