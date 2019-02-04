'Çarkçı Kemal' yine sözünde durmadı! CHP'de 'kadın' aday sayısı yok denecek kadar az

Mart ayında yapılacak seçimlerde yeni bir hezimet yaşamak istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecine yüksek düzeyde önem verdi.

Hazırlanan aday listesi, CHP Lideri'nin daha önce yaptığı açıklamalarla çelişti.

Öyle ki; Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, "En büyük arzum kadın adayların fazla olması." ifadelerini kullanmıştı.

56 adaydan 2'si kadın

CHP'nin 18'i büyükşehir ve 38 il belediyesindeki 56 adayından sadece 2'si kadın oldu.

Bu isimler; Aydın'da mevcut Başkan Özlem Çerçioğlu, Amasya'da ise Arife Serpil Saraçoğlu olarak belirlendi.

10'u büyükşehir olmak üzere 11 il belediyesini ittifak kapsamında İyi Parti'ye bırakan CHP, Adıyaman'da Saadet Partisi'nin adayını, Şanlıurfa'da ise bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyecek.