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Carettalar kıyılara yumurta bırakmaya başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Caretta ceratta türü deniz kaplumbağasının yumurtalarını bıraktığı alan koruma altına alındı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:49
Carettalar kıyılara yumurta bırakmaya başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Caretta ceratta türü deniz kaplumbağasının yumurtalarını bıraktığı alan koruma altına alındı.


Nesli tehlike altında bulunan Caretta carettaların yuvalama alanları arasında yer alan, Çalış Plajı sahilinde yuva sayısı 30’a ulaştı.


Çalış Plajında farklı noktalarda bulunan caretta caretta yuvalarının zarar görmemesi için, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri (DEKAMER) tarafından yuva güvenlik altınına aldın.


DEKAMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Başkale, yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının korunması için Mayıs’ta çalışmalara başladık. İlk olarak yumurtlamak için karaya çıkan deniz kaplumbağalarını koruduklarını söyledi.Başkale, "Akşam Fethiye sahilleri çok kalabalık oluyor. Kaplumbağalar insanlardan korktukları için yuvalamadan geri dönüyorlar. Bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte çevredeki esnaf ve yaşayan vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyoruz.” Dedi. Başkale, Fethiye kumsallarda yaklaşık 30 yıldır koruma çalışması koruma çalışması yaptıklarını, insanların yavaş yavaş bilinçlenmeye başladığını dile getirdi.


Geçen yıl havaların daha sıcak geçtiğini ve Fethiye’de 120 yuvayla sezonu kapattıklarını ifade eden Başkale, “Bu sene hava daha serin gidiyor. Geçen yıl bu zamanlarda sıcaklık 30-35 dereceyken bu sene 27-28 derecede seyrediyor. Bu da kaplumbağaların biyolojik saatini değiştirdi ve yuvalamada biraz daha gecikmelerine sebep oldu. Özellikle Fethiye kumsalları için. Şu anda Fethiye’de 30 yuvamız var. Bu sayının Temmuz’da iki üç katına çıkacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:49
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