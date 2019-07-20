Caretta caretta üreme alanında drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

Antalya’nın Kumluca ilçesindecaretta carettaların üreme alanında dirft yapan sürücünün ehliyetine el konulup toplamda 2 bin 110 TL para cezası kesildi. Sürücü E.Y. ileaynı araçta bulunanİ.T. ve R.N. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında olay yeri inceleme görevlilerinceyapılan çalışmalara ek olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bilgi verilerek tutanak tanzim ettirildi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 3 genç cip ile sahildeki caretta kaplumbağalarının üreme alanlarında drift yaptı. Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Obalar mevkisinde deniz kenarında ciple drift yapan gençleri gören Şehabettin Yaşar (75), gençleri, bu alanın caretta üreme alanı olduğunu bu yüzden kumsalda araç kullanmamaları gerektiği konusunda uyardı. Alkollü oldukları iddia edilen gençler, Şehabettin Yaşar’a küfür ve hakaret etti daha sonra da yaşlı adamı darp etti.

Aracın kuma saplanmasının ardından gençler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine önce polis, ardından da yaşananları duyan gönüllü çevreciler de geldi. Polis ve gönüllü çevrecilerin yaptığı inceleme sonucu bazı caretta kaplumbağası koruma kafeslerinin kırıldığını bazı yuvaların ise aracın üstünden geçmesi sonucu yumurtaların zarar gördüğü belirlendi.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yakalandı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler gece boyunca İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulduktan sonra verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.

"Sen kimsin deyip darp ettiler"

Caretta kaplumbağaları üreme alanlarında araç kullanmanın yasak olduğu konusunda gençleri uyardığı gerekçesi ile darp edilen Şehabettin Yaşar, "Caretta yuvalarında araba sürüyordu. Gençler yazıktır yapmayın böyle dedim. ’Şerefsiz sen kimsin’ dedi. ’Gençler ben sizin dedeniz yaşındayım’ dedim. Ondan sonra çıktılar tekme tokat beni yere yatırdılar. Ben korktum bu tarafa gittim. Onlar da karanlıkta arabayı bırakıp kaçtılar. Şahıslardan davacıyım” dedi.Olayın yaşandığı anlarda ise bir caretta carettanın yumurtlama anı objektiflere takıldı. Çok nadir görülen bu anlar da gazeteciler tarafından kayıt altına alındı.

Caretta caretta gönüllü korumalarından Sedef Kaçmaz ise "Canlı olarak gördünüz. Caretta caretta buraya yumurtladı. Sadece bir metre öteden araç geçti biraz önce. Biz yumurtaları tesadüfen gördük ve kurtardık. Yarın geçip geçmeyeceği belli değil. Şimdilik sadece bu yavruları kurtardık” dedi.

Aracın sahilde dolaştığını gören başka bir bir vatandaş ise “Köpeğimi dolaştırıyordum. Burası koruma alanında bir sahil. Aracın buraya girdiğini ve çıkmaya çalıştığını gördüm. Buranın caretta üreme bölgesi olduğunu söyledim. Araçtan birisi çıktı. Şehabettin beyi darp etti. Araç kuma saplanınca sürekli kumdan çıkarmak için gaz veriyordu. Sonra iki kişi birden Şehabettin beyi darp etmeye başladılar. Sonra siz bize nasıl karışırsınız, siz kimsiniz gibi ağır söz söylemeye başladılar. Bayağı hırpaladılar” diye konuştu.

Konuyla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada E.Y. isimli şahsın kullandığı aracın caretta caretta yumurtlama alanına girerek koruma altındaki kafeslere zarar vermesi üzerine, aynı araçta bulunan İ.T. ve R.N. isimli şahıslartarafından kendilerini uyaran kişilerin darp edildiği iddiaları üzerine çalışma başlatıldığı bilgisipaylaşıldı.Açıklamada Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerindoktor raporunda alkollü olduklarının tespit edildiği bildirildi.

Trafik kuralı ihlalinden para cezası kesilip serbest bırakıldı

Yakalanan şüphelilere “Kasten Yaralama”, “5199 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek (Hayvanlarını Koruma Kanunu)” ile “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından haklarında adli yönden işlem yapıldığı ifade edilen açıklamadaayrıca E.Y.’ye“47/1-C Trafik İşaret Levhaları, Cihazları ve Yer İşaretlemeleri ile Belirtilen Veya Gösterilen Hususlara Uymamak suçundan 108 TL,48/5 Alkollü İçki Alarak Araç Kullanmak” maddelerindenise 2 bin 2 Tl olmak üzere toplam 2 bin 110 Tl para cezası kesildi.Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahısların serbest bırakıldığı bildirildi.