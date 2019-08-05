0553 313 94 23

Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Eskişehir’de, beraber yaşadığı adam tarafından sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürülen kadının son çığlıkları ’beni kurtarın, öldürecek’ oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:10
Çaresiz kadının son sözleri ‘beni kurtarın’ çığlıkları oldu

Eskişehir’de, beraber yaşadığı adam tarafından sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürülen kadının son çığlıkları ’beni kurtarın, öldürecek’ oldu. Cinayetin ardından intihara teşebbüs eden şahıs ise olay sonrası intihara teşebbüs edip kendisini de yaraladı.


Olay Şirintepe Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ülviye İnci (52) ile imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Taceddin Y. (42) arasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında olay kavgaya döndü. Darp edilen çaresiz kadın çığlıklar atarak ’beni kurtarın, öldürecek’ diye bağırdı. Sesi duyan komşuları polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada kapıyı zorlayan komşular, kilitli olduğu için açamadı. Olay yerine gelen ekipler de kapıyı açamayınca çilingir çağrıldı. Çilingir yardımı ile açılan kapı sonrasında Ülviye İnci’nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Öte yandan cinayeti işleyen Taceddin Y. ise ardından intihara teşebbüs ederek vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaraladı. Ağır yaralanan Taceddin Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların tamamı bulundu
    1. Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların..
    2. Bu kez de ‘Kadın Üniversiteleri’ni..
    3. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    4. Çekya’da yamaç dalışı şampiyonası..
    5. Turşu diyarının biberleri artık yerli
    6. 80. Yıl Yaya Köprüsünün onarımı..
    7. Kurban Bayramı tatili süresince 18..
    8. Diyarbakır Kurban Bayramı’na hazır
    9. Bursa'da orman yangını
    10. Japonya'dan Rusya'ya protesto notası
    11. Adaleti yık, devlet kendiliğinden..
    12. Pakistan’dan Hindistan’a kınama
    13. Polis, sokak hayvanlarını unutmadı
    14. İçişleri Bakanlığınca, 9 Ağustos’ta..
    15. ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli..
    16. TOKİ Kocaeli Gölcük Sivritepe rezerv..
    17. Yalovalı esnaf çıkmaları sorunsuz terk..
    18. Silahlı soyguna aldırmadan ekmek..
    19. BİA kurucusu Büyükakça’dan Barolar..
    20. Burhaniye’de özel sporcular dünya..
    21. Tablet bilgisayarlarla ilkokullarda da..
    22. İtfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan..
    23. Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti,..
    24. Burhaniye’de Belediyesporda altyapı..
    25. Çilek tadında festival
    26. Turkcell'den Süper Kupa'ya özel paket
    27. Sahil aydınlatmaları bayram sonrasına..
    28. "Pakistan her türlü karşılığı..
    29. Gazze'deki gösterilerde ayağını..
    30. Almanya’daki gurbetçilerden..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!