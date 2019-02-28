Çaresiz anne, oğlu için uzanacak yardım elini bekliyor

Zonguldak’ın Beycuma Çamlık Mahallesi’nde iki çocuğuyla beraber yaşayan Hülya Alan, oğlu için yardım eli bekliyor.

Beycuma beldesi Çamlık Mahallesi’nde yaşayan 40 yaşındaki Hülya Alan, eşinden ayrılmasının ardından iki çocuğuyla geçim mücadelesi veriyor. Bir dakika arayla ikiz çocukları Bahar ve Bayram’ı dünyaya getiren Hülya Alan, oğlunun duymadığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun duyması için hayırseverin desteği sayesinde cihaz takıldığını anlatan anne Hülya Alan, "Ankara Altındağ Hastanesinde bebeklerim dünyaya gözlerini açtı. Oğlum Bayram’ın iki buçuk yaşında duymadığı fark edildi. Tedavisi için elimden geleni yapsam da ameliyat olması şart denildi. Yüzde 70 rapor verdiler. Geçen sene cihaz takılacaktı para istediler. Sağ olsun bir yardımsever sayesinde oğlumun kulağına cihaz takıldı. Ama yeterli gelmiyor. Duymadığı, konuşamadığı halde üç, dört puanla teşekkür belgesini kaçırdı oğlum. Öğretmenleri Bayram’ı çok seviyor ve zeki çocuk olduğunu söylüyor. Çocukların, babalarını hiç görmediğini söyleyen Hülya Alan, "11 senedir babasız tek başıma büyüttüm. Devletten nakliye yardım alarak geçiniyorum. Sosyal hizmetlerin yardımı ile 2 çocuğuma bakarak ayakta duruyorum ama sakatlık aylığı aldığım için sosyal yardımlaşma bakım maaşımın kesileceğini söyledi. Ben tek maaşla 2 çocuğuma nasıl bakacağım bilmiyorum. Hele ki oğlum hastayken ne yaparım. Belediye başkanı ve muhtar durumumu biliyor. Ben sadece oğlumun tekrar duymasını istiyorum. Doktorları bunun için de ameliyat şart diyorlar. Şuan ameliyat 60 bin lira tutuyor. Yetkililerden, hayırseverlerden yardım bekliyorum. Her anne gibi Oğlum Bayram duysun, konuşsun istiyorum" dedi.