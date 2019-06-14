Careem’de Turkuaz taksi dönemi

Türkiye’de sadece sarı taksiler aracılığı ile hizmet veren Careem, Turkuaz taksilerle de müşterilerine hizmete başladı.

Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, gelen talepler ve geri bildirimlerin ardından bu hizmete başlamaya karar verdiklerini söyledi.

Manna, Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin artarak devam ettiğini söyledi. Türkiye’de müşteriler ve turistler için ulaşım kolaylıkları sağladıklarını ifade eden Manna, hizmetlerinin gördüğü büyük talepten gurur duyduklarını ifade etti. Manna, şunları söyledi:

"Bu hizmetler için müşterilerin son bir yıl içinde sosyal medya ve e-mail mesajlarıyla bize verdikleri geri bildirimleri dikkate aldık. Gelen talepleri dinledik ve son olarak Turkuaz taksileri de ekleyerek hizmet filomuzu genişlettik. Önceki haftalarda da yine müşterilerimizin talepleri üzerine kendimize özgü havaalanlarına önceden rezervasyon hizmetimizi başlattığımızı açıklamıştık. Bu duyurularımızın amacı hizmetlerimizin kalite seviyesini korurken, tüm müşterilere yardımcı olmak, Türkiye’de istihdam yaratılmasına katkıda bulunmak ve hareket olanaklarını artırmak. Ancak bu başarımız, şirketimizin temelini oluşturan ve müşterilerimize kaliteli deneyimler yaşatmaktaki en önemli faktör olan kaptanlarımız olmasa mümkün olmazdı. Yeni kaptanları sıkı eğitim programımıza katılarak, ekibimize ve Careem’in Türkiye’deki erişim alanını genişletmeye yardımcı olmaya davet ediyoruz".

Türkiye pazarında büyük potansiyel gördüklerini vurgulayan Manna, Türkiye’de yaşayan kullanıcılarımız ve turistlerden oluşan 60 milyondan fazla insanın hayatını kolaylaştırmaktan büyük heyecan duyduklarını da sözlerine ekledi.