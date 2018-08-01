Çare Derneği 2018 Kurban Bayramı'nda çare olmaya gidiyor
Çare Yardımlaşma Ve Kalkınma Derneği bu yılki Kurban Faaliyetini 14 ülkede gerçekleştirecek.01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:49
Uzakdoğu da Filipinler Moro Müslümanlarına Afrika da Kenya'dan Ugandaya mazlumların çadırlarına, Filistin'den Arakan’a mazlumların kamplarına, bizlere dua edenleri unutturmuyor.
Bu Bayram da yine mazlum müslüman kardeşlerimizin umuduna vesile olabilmek için Türkiye, Filistin, Hindistan, Burkina Faso, Sudan, Uganda, Kenya, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Ruanda, Arakan, Filipinler, Pakistan olmak üzere toplam 14 ülkede kurban organizasyonları düzenliyor.
Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?
- Kurbanlıklar Çare Derneği görevlilerince kesim yapılacak olan ülkelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır.
- Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir.
- Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.
- Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair temsilcilerden gelen kesim onayları ile hisse sahiplerine kısa mesaj gönderilir.
- Hisse sahiplerine kesim mesajının ardından yaklaşık 2 hafta içerisinde gönderilen son mesajda kurbanlarının kesim videosu ve fotoğraflarını görebilecekleri “link uzantısı” iletilir.
Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?
- Online Olarak bağış yapmak için: www.care.org.tr
- Çare Derneği’ne 0212 471 08 08’den ulaşarak bilgi alabilir, bağışlarınızı yapabilirsiniz.
BANKA HESAP NUMARALARINA bağış yapabilirsiniz.
- HALK BANKASI IBAN [ TL ]TR39 0001 2001 4820 0016 1000 01
- KUVEYT TÜRK BANKASI IBAN [ TL ]TR04 0020 5000 0080 1506 0000 06
- ALBARAKA TÜRK BANKASI IBAN [ TL ]TR96 0020 3000 0111 1222 0000 16
- TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI IBAN [ TL ]TR06 0020 6003 0804 4422 2200 21
- VAKIF KATILIM BANKASI IBAN [ TL ]TR47 0021 0000 0004 4455 5000 02
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