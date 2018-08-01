Çare Derneği 2018 Kurban Bayramı'nda çare olmaya gidiyor

Uzakdoğu da Filipinler Moro Müslümanlarına Afrika da Kenya'dan Ugandaya mazlumların çadırlarına, Filistin'den Arakan’a mazlumların kamplarına, bizlere dua edenleri unutturmuyor.

Bu Bayram da yine mazlum müslüman kardeşlerimizin umuduna vesile olabilmek için Türkiye, Filistin, Hindistan, Burkina Faso, Sudan, Uganda, Kenya, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Ruanda, Arakan, Filipinler, Pakistan olmak üzere toplam 14 ülkede kurban organizasyonları düzenliyor.

Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?

Kurbanlıklar Çare Derneği görevlilerince kesim yapılacak olan ülkelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır.

Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir.

Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.

Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair temsilcilerden gelen kesim onayları ile hisse sahiplerine kısa mesaj gönderilir.

Hisse sahiplerine kesim mesajının ardından yaklaşık 2 hafta içerisinde gönderilen son mesajda kurbanlarının kesim videosu ve fotoğraflarını görebilecekleri “link uzantısı” iletilir.

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

Online Olarak bağış yapmak için: www.care.org.tr

Çare Derneği’ne 0212 471 08 08’den ulaşarak bilgi alabilir, bağışlarınızı yapabilirsiniz.

BANKA HESAP NUMARALARINA bağış yapabilirsiniz.