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Çardak’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı olan Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey Camisinde ziyaret edilen Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:50
Çardak’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı olan Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey Camisinde ziyaret edilen Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü.


Lapseki ilçesine bağlı olan Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey Camisinde ziyaret edilen Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü. Ramazan ayının 27’inci gecesi düzenlenen "Kadir Gecesi" programında 1479 yılında inşa edilen tarihi Gazi Yakup Bey Camisinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Kılınan Teravih namazı sonrası erkek ve kadınların ayrı ayrı ziyaret ettiği Sakal-ı Şerifi görenler duygulu anlar yaşadı. Tespih namazının kılınmasının ardından hayırseverlerce vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 00:50
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