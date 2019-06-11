Çardak köyünde 81 kök Hint keneviri ele geçirildi Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde jandarma ekiplerince 81 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde jandarma ekiplerince 81 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde bir şahsın evinde yapılan aramada bahçede ekili 81 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından ev sahibi gözaltına alınırken işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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