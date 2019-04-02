Çapakçur Viyadüğü otizm için maviye büründü

Çapakçur Viyadüğü otizm için maviye büründü02 Nisan 2019 Salı 23:34
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de Çapakçur Viyadüğü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi renkte ışıklandırıldı.
Her yıl 2 Nisan'da konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlediği Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Karayolları 84. Bingöl Şube Şefliğinin çalışmasıyla Çapakçur Viyadüğü maviye büründü.
Viyadük, otizme dikkati çekmek amacıyla sabaha kadar mavi ışıkla çevresini aydınlatacak.
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