Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek'ten korkutan açıklama! "İstanbul için durum daha vahim..."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılmaya devam ediyor. Vatandaşların çoğu cezalara rağmen devletin belirlediği tedbirlere uymayarak virüsün yayılmasına zemin hazırlıyor. Tatil döneminin bitmesiyle birlikte İstanbul’daki koronavirüs vakalarında ciddi bir artış bekleyen uzmanlar, herkesi kurallara tam olarak uymaya davet ediyor.

Son olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Çapa) Dekanı Tufan Tükek, “Artık bir şey yapmak lazım” diyerek İstanbullular özelinde tüm vatandaşları uyardı.

“Büyük dalga yaklaşıyor”

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş’a konuşan Tükek, İstanbul için durumun daha vahim olabileceğini belirterek, “Büyük dalga yaklaşıyor. Şehir kalabalık. Halkın bir kısmı bilinçsiz. Sağlıkçılar yorgun” diye konuştu.

Vaka artışlarına dikkat çeken Dekan Tufan Tükek, günlük enfekte sayısının 2000’lere doğru gittiğini hatırlattı. PCR testlerinde bazı hatalar olabileceğini savunan Tükek, köylerden, yazlıklardan büyük şehirlere dönüşlerin başladığını söyleyerek, “Okullar da açılacak. Uzaktan eğitimin yapılmadığı üniversiteler var. Binlerce öğrenci yer değiştirecek. Onların barınma sorunları olacak. Yurtlar dolarsa bulaş ihtimali artacak. Bu iş maalesef zincirleme” ifadelerini kullandı.

Seferberlik olması lazım

Vatandaşlara tedbirlere uyulması yönünde çağrısını yineleyen Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, “Top yekûn bir seferberlik olması lazım” dedi.

Mümkün olduğunca kalabalık aktivitelerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Tükek, “Kuralımız hep ‘hareketliliği en aza indirmek’ olmalı. Çok uzadı elbette farkındayız ama aşı bulunana kadar kendimizi korumanın tek yolu önlem almak.” diyerek sözlerini noktaladı.