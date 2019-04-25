0553 313 94 23

Çapa motorunu kurtarmak isterken uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesinde, çapa motorunun uçuruma yuvarlanmasını önlemek isteyen bir kişi feci şekilde can verdi.

25 Nisan 2019 Perşembe 22:57
Çapa motorunu kurtarmak isterken uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesinde, çapa motorunun uçuruma yuvarlanmasını önlemek isteyen bir kişi feci şekilde can verdi.



Kaza, Eğrigöz köyünün 500 metre ilerisinde bulunan İsmail Orha’ya ait arazinin yanında meydana geldi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, arazisini çapa motoruyla işleyen 64 yaşındaki İsmail Orha, yamaçta bulunan arazisinde işini bitirip çapa motorunu çalıştırarak çıkarmaya başladı. Ana yola 2 metre kala çalışır durumda olan çapa motoruyla dengesini kaybeden İsmail Orha, motoruyla birlikte yaklaşık 40 metre uçuruma yuvarlandı. Orha, motorun çarklarına takılarak feci şekilde can verdi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 22:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te 22 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Siirt’te 22 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Cezayir'de muhalifler ulusal..
    3. İçişleri Bakanı Soylu’dan jandarmaya..
    4. Lazio'nun rakibi Atalanta oldu
    5. Bakan Pakdemirli kritik tarihi..
    6. Pakdemirli: "Birçok üründe..
    7. Fas'ta hükümetle sendikalar arasında..
    8. Maçın ardından
    9. Hülya Koçyiğit: “Kültür sanat..
    10. Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce..
    11. Beyoğlu'nda taciz iddiası ortalığı..
    12. Maçın ardından
    13. "İsrail ile normalleşme Filistin..
    14. Erol Bulut: “Kendimle ilgili radikal..
    15. Eğitim Temalı 5. Kısa Film Yarışması..
    16. Maçın ardından
    17. Putin, Kuzey Kore liderinin hediyesini..
    18. Dünyayı sarsan itiraf: Obama, Hillary..
    19. Orhan Gencebay’ın oğlunu bıçaklayan..
    20. ABD'nin yaptırım uyguladığı Nikaragua..
    21. ‘Eğitim’ temalı 5. Kısa Film Yarışması..
    22. Fenerbahçe tarihe geçti! Bunu..
    23. "11. Uluslararası TRT Belgesel..
    24. Türkiye'de ilk! Tam 22 bin turist akın..
    25. ABD'de olumsuz hava koşulları 5 can aldı
    26. Gaziantep'te polis bıçakla yaralandı
    27. ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten..
    28. Avrupa ülkesi açıkladı: Türkiye bizim..
    29. Fatih Terim: “Finale isteyerek ve..
    30. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Tiflis Senfoni..
    Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan vatandaşa sevgi seli! Halk sıraya girdi
    Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan vatandaşa sevgi seli! Halk sıraya girdi
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’