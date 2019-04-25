Çapa motorunu kurtarmak isterken uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybetti
Kütahya’nın Emet ilçesinde, çapa motorunun uçuruma yuvarlanmasını önlemek isteyen bir kişi feci şekilde can verdi.25 Nisan 2019 Perşembe 22:57
Kütahya’nın Emet ilçesinde, çapa motorunun uçuruma yuvarlanmasını önlemek isteyen bir kişi feci şekilde can verdi.
Kaza, Eğrigöz köyünün 500 metre ilerisinde bulunan İsmail Orha’ya ait arazinin yanında meydana geldi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, arazisini çapa motoruyla işleyen 64 yaşındaki İsmail Orha, yamaçta bulunan arazisinde işini bitirip çapa motorunu çalıştırarak çıkarmaya başladı. Ana yola 2 metre kala çalışır durumda olan çapa motoruyla dengesini kaybeden İsmail Orha, motoruyla birlikte yaklaşık 40 metre uçuruma yuvarlandı. Orha, motorun çarklarına takılarak feci şekilde can verdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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