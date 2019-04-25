Çapa motorunu kurtarmak isterken uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybetti Kütahya’nın Emet ilçesinde, çapa motorunun uçuruma yuvarlanmasını önlemek isteyen bir kişi feci şekilde can verdi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde, çapa motorunun uçuruma yuvarlanmasını önlemek isteyen bir kişi feci şekilde can verdi.



Kaza, Eğrigöz köyünün 500 metre ilerisinde bulunan İsmail Orha’ya ait arazinin yanında meydana geldi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, arazisini çapa motoruyla işleyen 64 yaşındaki İsmail Orha, yamaçta bulunan arazisinde işini bitirip çapa motorunu çalıştırarak çıkarmaya başladı. Ana yola 2 metre kala çalışır durumda olan çapa motoruyla dengesini kaybeden İsmail Orha, motoruyla birlikte yaklaşık 40 metre uçuruma yuvarlandı. Orha, motorun çarklarına takılarak feci şekilde can verdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.