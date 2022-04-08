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Oruç Cansuyu Uganda’da yardım organizasyonu düzenledi!
Oruç

Cansuyu Uganda’da yardım organizasyonu düzenledi!

Cansuyu Derneği, 2022 Ramazan Organizasyonları kapsamında Türkiye’de ve dünyanın mazlum coğrafyalarında yardım çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. “Kazancımız Allah için verdiğimizdir” sloganı ile her yıl onlarca ülke, yüzlerce bölgede hayırseverler ile yardıma muhtaçlar arasında gönül köprüleri kuran Cansuyu, Ramazan ayının bereketini kardeşleriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 22:36:00 -
Cansuyu Uganda’da yardım organizasyonu düzenledi!

YENİ AKİT  ANKARA

Doğu Afrika Ülkesi Uganda’da yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu, bölge insanına umut oldu. Uganda’nın Jinja bölgesinde içerisinde temel gıda malzemeleri olan Ramazan kumanyalarını dağıtıldı. Bir ailenin ramazan boyu gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanyalar binlerce Ugandalı muhtaca ulaştırıldı. Ayrıca imkansızlıklardan dolayı Kur’an-ı Kerim’e ulaşamayan 120 Ugandalı Müslümana kendi dillerinde hazırlanan Kur’an-ı Kerim Meali dağıtıldı. Kumanya ve Meal dağıtımlarının ardında bölgedeki sıkıntıların başında gelen temiz su ihtiyacını gidermek için de çalışmalar yapan dernek, Uganda’da Jinja bölgesindeki kurak köylere giderek 32 tane temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. On binlerce mazlumun yararlanacağı su kuyuları, hem insanların temiz ve sağlıklı içme su ihtiyacını karşılayacak hem de çamurlu suyun sebep olduğu birçok hastalığın engellenmesine vesile olacak.

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