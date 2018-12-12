Cansuyu Derneğinden Yemen'e gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Yemen'deki 14 bin kişiye gıda yardımında bulunuldu.

Dernekten yapılan açıklamada, kıtlık, 2015'ten bu yana devam eden iç savaş ve bulaşıcı hastalıklar sebebiyle Yemenli mazlumların ölümle karşı karşıya geldiği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yaşar, Yemen'de insanlık dramı yaşandığına dikkati çekerek, iç savaşın devam ettiğini ve giderek artan kıtlıktan en fazla çocukların etkilendiğini belirtti.

Her gün yüzlerce çocuğun hastanelere kaldırıldığını anlatan Yaşar, "Cansuyu Derneği olarak bölgedeki muhtaçlar için gıda takviyesinde bulunduk. 14 bin muhtaca gıda yardımı yaptık. Yardımlarımızı başkent Sana başta olmak üzere Hudeyde, Taiz, Zincibar ve İbb bölgelerinde gerçekleştirdik." bilgisini verdi.

Bölgedeki yardım çalışmalarının devam edeceğini belirten Yaşar, "İç savaş ve kıtlığa ek olarak kış şartlarının etkisini artırması Yemen'de daha vahim olayların yaşanmasına neden oluyor. Yemenli muhtaçların yanındayız. İnşallah bölgedeki çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

