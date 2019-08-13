Cansuyu Derneği Togo'da kurban eti dağıttı

SOKODE (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Togo'da 22 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor. Cansuyu Derneği, Togo'da başkent Lome ile Sokode şehrinde Türk halkının vekaletleriyle kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Ülkedeki 22 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı hedefleyen Cansuyu Derneği görevlileri, zor durumdaki kişilere ulaşabilmek için şehirlerin en ücra noktalarına kadar gitti. Kurban etlerinin en büyük bölümünün dağıtıldığı Sokode'de ulaşılan köylerde bayram dolayısıyla çocuklara oyuncak da dağıtıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.