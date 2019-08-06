Cansuyu Derneği ekibi Etiyopya'ya gidiyor

İSTANBUL (AA) Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin, yurt dışı kurban kesimi organizasyonları kapsamında Etiyopya ekibi yola çıktı.

Cansuyu Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Kurban Bayramında Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yer aldığı 21 ülkede 50 farklı bölgede mazlum ve muhtaçlar için kurban kesileceği, tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, organizasyon kapsamında Etiyopya'da görev yapacak grubun lideri de olan derneğin genel başkan danışmanı İsmail Mansur Özdemir, bu ülkenin 2012 yılından itibaren temel hak kullanımı bakımından sıkıntılı olduğunu öne sürdüğü Afar, Ogaden ve Güney eyaletlerinde önemli projeler gerçekleştirdiklerini, devlet kuruluşlarıyla da işbirliğine gittiklerini ifade etti.

Özdemir, organizasyon heyetinin, gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra Amhara bölgesinde PDN ve IMAN kuruluşlarıyla da ortak çalışmalar yapmayı planladığını belirtti.

Etiyopya’da 3 bölgede kesim yapacaklarını vurgulayan Özdemir, bölgeye ulaştıklarında kurban kesimlerini yapıp görüntülerini kaydederek internet üzerinden bağışçılarına ulaştıracaklarını kaydetti.



