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Cansuyu, 40 bin Etiyopyalıya kurban yardımı yapacak

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:33
Cansuyu, 40 bin Etiyopyalıya kurban yardımı yapacak

ADDİS ABABA (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Etiyop'da 40 bin ihtiyaç sahibi Müslümana kurban eti dağıtacak.

İhtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya ulaştı.

Dernek yetkilileri kentin çeşitli bölgelerinde kesecekleri kurbanları, ihtiyaç sahibi Etiyopyalı Müslüman ailelere ulaştıracak.

Grubun lideri de olan derneğin genel başkan danışmanı İsmail Mansur Özdemir, AA muhabirine, çalışmalarının Afrika'nın birçok yerinde devam ettiğini söyledi.

Etiyopya'nın Afrika Kıtası'nın en kritik ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Özdemir, "Afrika Birliği'nin genel merkezinin de bulunduğu Etiyopya, Başbakan Abey Ahmet'in istikrarlı süreç yönetiminden rahatsız olan iç ve dış mihrakların organizasyonuyla yakın zamanda bir darbeye muhatap oldu. Süreci bastırarak hızla normalleşme sürecine giren Etiyopya'ya böyle bir zamanda gelerek kurban başta olmak üzere pek çok projede iş birliği yapmak oldukça anlamlı." diye konuştu.

"Bölgede yaklaşık 40 bin Etiyopya vatandaşına Anadolu insanının hediyesi olan kurbanlar takdim edilecek. Bölge seçimlerinde yoksulluk, yetimler ve uluslararası kuruluşların misyonerlik faaliyetleri yaptıkları bölgeler tercih edildi." diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Ülkemiz kuruluşları yanında Etiyopya devlet kuruluşları ve Etiyopya Müslümanlarına ait PDN ve İMAN isimli yardım kuruluşlarıyla iyi niyet protokolleri imzalandı ve önemli projeler konusunda ortak çalışmalar başlatıldı. Bölgede yaşanan hassas süreçte dost ve kardeş Etiyopya halkıyla bütünleşmek oldukça anlamlı. Etiyopya hükümeti ve kuruluşlarının ülkemiz ve sivil toplum kuruluşlarımıza ilgi ve olumlu bakış açıları da oldukça motive edici."


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 00:33
  1. Addis Ababa
  2. Cansuyu Derneği
  3. Etiyopya

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