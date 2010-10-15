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Cansuyu, 3 kıtada kurban kesecek

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın, Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar’da da kurban keseceği bildirildi.

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Cansuyu, 3 kıtada kurban kesecek

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde dernekçe yapılan kurban organizasyonlarıyla mazlum ve muhtaçların “yüzünün güldürüldüğü” bildirildi. Kurban bedelinin Pakistan, Asya ve Afrika için 200, Çeçen kampları için 250, Filistin kampları ve Balkanlar için 350, Türkiye için 450 ve Gazze için 500 lira olduğu kaydedilen açıklamada, “Kurban emanetlerinin gerçek sahiplerine ulaşabilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” görüşlerine de yer verildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:41
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