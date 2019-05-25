Cansız bedeni atık kuyusunda bulundu İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bulunan ısıl işlem fabrikasında çalışan 22 yaşındaki İsmail Y.’den sabah saatlerinden beri haber alınamıyordu. İsmail Y. cansız bedeni çalıştığı fabrikadaki yaklaşık 3 metrelik atık kuyusunda bulundu

İstanbul Sancaktepe'de sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki İsmail Y.’nin cansız bedeni gece vardiyasında çalışanlar tarafından atık kuyusu boşaltılmak amacıyla açıldığında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkartılan İsmail Y.’nin cansız bedeni cenaze aracıyla Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kuyu ve çevresinde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları bir süre devam ederken İsmail Y.’nin ailesi cenazenin olay yerinden çıkartılışı sırasında sinir krizi geçirdi. İHA'nın haberine göre; fabrikadaki tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemek için el koyan polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.

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