0553 313 94 23

Canpolat’tan vatandaşlara asfalt ve park sözü

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Veysel Karani Mahallesindeki etkinlik sonrası bir araya geldiği vatandaşlara asfalt ve park müjdesi verdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:32
Canpolat’tan vatandaşlara asfalt ve park sözü

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Veysel Karani Mahallesindeki etkinlik sonrası bir araya geldiği vatandaşlara asfalt ve park müjdesi verdi.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Haliliye Belediyesi Ramazan Ayı etkinlikleri, Veysel Karani Mahallesi ile devam etti. Mehmet Akif İnan Parkındaki Ramazan etkinliğine, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Kamik, Veysel Karani Mahallesi Sadık Salar, Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarı İ. Halil Haktankaçmaz ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.


Etkinlik sonunda, vatandaşlara seslenen Canpolat, “Biriz beraberiz, Haliliye için Şanlıurfa için hep birlikte omuz omuza canla başla mücadelemize devam ediyoruz. Asfalt ile ilgili çalışmalarımız başladı. Veysel Karani ve Ertuğrul Gazi mahallelerimizin eksik kalan asfaltlarını, önümüzdeki günlerde Haliliye Belediyesi olarak dökeceğiz. Bunun müjdesini vermek isterim. Park ve bahçeler ile ilgili bunların yenilenmesi ve eksikleri varsa tamamlanması ile ilgili de proje üzerinde çalışıyoruz. Parklarımızın kimlikli, temalı, gelişmiş parklara çevirip sizlerin hizmetine sunacağız” ifadelerini kulandı.


Canpolat, konuşmasının ardından mahalle sakinleri ile de görüşüp, bölgeden ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:32
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çan Belediyesi bayram temizliğini bitirdi
    1. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    2. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    3. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    4. Bir ayet... Bir hadis...
    5. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    6. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    7. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    8. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    9. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    10. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    11. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    12. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    13. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    14. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    15. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    16. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    17. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    18. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    19. Gebelik tümörü nedir?
    20. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    21. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    22. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    23. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    24. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    25. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    26. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    27. Başkan Ocak, belediye personeli ile..
    28. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    29. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    30. Zabıtadan bayram denetimi
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti