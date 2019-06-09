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Canpolat’tan kırsal mahalle mesaisi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, cumartesi mesaisinde kırsal mahallelerde bölge halkı ile bir araya geldi.

09 Haziran 2019 Pazar 17:07
Canpolat’tan kırsal mahalle mesaisi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, cumartesi mesaisinde kırsal mahallelerde bölge halkı ile bir araya geldi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Belediye Meclis Üyeleri Ali Kaya, Abdülkadir Bağış, Abdülkadir Kamik, Ahmet Çakar ve Mehmet Emin Ataş ile birlikte kırsal mahallelerde ilk durağı Aslanlı Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Ahmet Aslan tarafından karşılanan Canpolat, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Mahallede bulunan bölge mahalle muhtarları ile de görüşen Canpolat’ın ikinci durağı ise Konak Mahallesi oldu.


Burada Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya tarafından karşılanan Canpolat, mahalledeki çalışmaları inceleyip, mahalle sakinleri ile sohbet ettikten sonra Kanatlı Mahallesine geçti. Kuzuk Sokakta bulunan cami ve taziye evi inşaatında incelemelerde bulunan Canpolat, mahalledeki çalışmalar ile ilgili de Mahalle Muhtarı Sinan Bügenç ile görüştü.


Canpolat, kırsal mahalle mesaisinin son durağında ise Boncuk Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı İbrahim Kaya tarafından karşılanan Canpolat, mahalledeki çalışmaları inceleyip, bölge halkı ile sohbet etti.


Canpolat, kırsal mahalle temaslarını tamamladıktan sonra merkeze döndü.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 17:07
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