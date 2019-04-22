Canpolat’tan 23 Nisan mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Canpolat mesajında, “Kurtuluş savaşının zor koşulları altında kurulan Gazi Meclisimiz, büyük bir milletin ve ülkenin kaderini belirlemiş, bugünün güçlü ve büyük Türkiye’sinin temellerini atmıştır. Meclisimizin o zor şartlar altında kurulmuş olması tüm Dünyaya ülkemizin bugün kat be kat artmış olan gücünü de göstermiş ve ulusumuzdan aldığımız bu kudreti nesilden nesile taşımıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış günü olan 23 Nisan 1920 günü kadim tarihimizde çok önemli bir gündür. Bugün ülkemizin yönetim şekli de belirlenmiş ve sağlam bir temele oturtulmuştur. Bu özel günün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edilmesi bu ülkünün ve sağlam temelin nesillerce taşınması gerektiğine de vurgu yapmaktadır. Bu minvalde Türkiye’nin teminatı olan çocuklarımızın, kendilerine duyduğumuz güveni boşa çıkartmayacaklarına inancım tamdır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.