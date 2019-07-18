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Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezileri kapsamında vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözümler üretti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:17
Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezileri kapsamında vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözümler üretti.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde Haliliye Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Belediye Başkanı Mehmet Erol, Haliliye Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte İpekyol Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mahallede devam eden parke taşı ve temizlik çalışmaları ile ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Canpolat daha sonra vatandaşlar ile sohbet ederek talepleri dinledi. Mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini belirten Canpolat, “Her zaman olduğu gibi bu sabah da erken saatlerde başkan yardımcılarımız, birim amirleri ve personelle sokak sokak geziyoruz. Bu doğrultuda bugün İpekyol Mahallesindeyiz. Bizlere bugün İlçe Başkanımız Süleyman Aksu ve meclis üyeleri de eşlik ediyor. Park bahçe, fen işleri ve temizlik başta olmak üzere mahallemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Hep birlikte el ele hızlı ve seri bir şekilde Şanlıurfa’mızın ve Haliliye halkımızın mutluluğu için canla başla sürdürdüğümüz mücadelemize devam ediyoruz. Değerli muhtarımıza ve bizlere ilgi alaka gösteren mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:17
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