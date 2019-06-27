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Canpolat personellerle bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında belediyede çalışmaya hak kazanan personel ile bir araya geldi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:14
Canpolat personellerle bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında belediyede çalışmaya hak kazanan personel ile bir araya geldi.


Haliliye Belediyesi, Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülmekte olan TYÇP kapsamında bünyesinde 150 personel istihdam edecek. 6 ay sürecek olan program ile ilgili Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde işçiler ile bir araya gelen Canpolat, belediye ve çalışma düzeni ile ilgili bilgilendirme yaptı.


Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kenan Karanfil’in de katıldığı toplantı da, hiçbir personelin diğerinden bir farkı olmadan iş bölümü yaptıklarını ifade eden Canpolat, "Vatandaşa, millete, halka ve hakka hizmet için beraber yolumuza devam edeceğiz. Hükümetimizin yapmış olduğu TYÇP programı kapsamında sizlerle birlikte ay boyunca beraber olacağız. Haliliye Belediyesi olarak kurumsal kimliği oturmuş bir yapıda insan kaynakları müdürlüğümüzün yapmış olduğu analizler kapsamında, eğitiminize, evinize uygun olarak benim de bilgim kapsamında gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Hukuki zemin çerçevesinde sizler burada belirlenmiş olan görev tanımızın gereği fiiliyatlarımızı yerine getireceksiniz" dedi.


"Mesai mefhumu gözetmeden çalışmaktayız"


Haliliye’yi daha ileri taşımak için faliyetlerin süreceğini aktaran Canpolat, "İnşallah önümüzdeki süreçle sizlerin de katacağı katma değer ile birlikte Haliliye’mizin gerek temizliği, gerekse park ve bahçe olsun gerekse idari anlamda diğer birimlerimizde ise Haliliye’mizi daha ileri götürme adına faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bizler burada oturmuş kurumsal yapıyı daha da kurumsallaştırma, daha hızlı, daha seri, daha pratik ve herkesin yapmış olduğu işi benim işim, benim belediyem, benim görevim, benim vatandaşım diyerekten benimsemesine çalışacağız. Bu bağlamda ben size Haliliye Belediye Başkanı olarak aramıza ve ailemize hoş geldiniz diyorum. Bendeniz de dahil olmak üzere idari anlamdaki tüm arkadaşlar mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşın bize vermiş olduğu görev gereği en başta kamu yararı ve kamunun haklarını koruması adına ve sonrada vatandaşların haklarını koruması adına önce devlet ve millet diyerekten sonra belediye başkanlığı adı altında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:14
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