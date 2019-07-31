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Canpolat pazarcı esnafı ile buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezileri kapsamında semt pazarında, pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12
Canpolat pazarcı esnafı ile buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezileri kapsamında semt pazarında, pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezisi programlarını Yenişehir Mahallesi ile devam ettirdi. Pazarcı esnafı ile görüşerek, taleplerini dinleyen Canpolat, alışveriş yapan vatandaşlar ile de sohbet etti.


Pazarcı esnafıyla buluşan Canpolat, “Sabahın erken saatlerinden itibaren Yenişehir Mahallesindeyiz. Sağ olsun Yenişehir Mahalle Muhtarımız Sayın Ramazan Sağır bizleri misafir etti. Muhtarımız ile birlikte mahallemizi ve pazarı gezdik. İnşallah hep birlikte daha güzel Haliliye, daha güzel Yenişehir Mahallesi için vatandaşlarımız ile el ele, kol kola, omuz omuza, yan yana çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Mahalle Muhtarı Ramazan Sağır da, Başkan Mehmet Canpolat’ın hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımız göreve başladığından bugüne bizleri çokça ziyaret etti. Temizlik, ilaçlama, park bahçe alanlarında yoğun şekilde çalışmaktalar. Zaten bu yoğun temposundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12
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