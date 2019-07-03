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Canpolat: “Mudanya’daki tarihî değerlerimizi yaşatacağız”

Bursa Valisi Yakup Canpolat, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı ziyaret etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00
Canpolat: “Mudanya’daki tarihî değerlerimizi yaşatacağız”

Bursa Valisi Yakup Canpolat, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Türkyılmaz, Myrleia antik kentiniturizme kazandırmak istediklerini belirtirken Vali Canpolat, “Mudanya’daki tarihî değerlerimizi iş birliğiyle yaşatacağız” dedi.


Vali Yakup Canpolat, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ile birlikte Başkan Türkyılmaz’ı ziyaret eden Canpolat, Mudanya’nın geleceğinin turizmde olduğunu söyledi. Türkyılmaz, Vali Canpolat’a Ömerbey Mahallesi Hisarlık mevkiinde gün yüzüne çıkan Myrleia antik kenti ile ilgili bilgi aktardı. Mudanya’nın tarihî ve doğal kimliğine sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Vali Canpolat, “Mudanya’nın tarihî kimliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için elimizden gelen katkıyı sunacağız. Böylesine tarihî bir değerin yok olmasına müsaade etmemeliyiz. Tarihî doğal değerlerimize sahip çıkamazsak, şehrin kimliğini kaybetmiş oluruz. Günlük hırslarımız tarihî bakışımızın önüne geçmemeli. Eko turizmi, tarım ve deniz turizmini Bursa’da artırmamız lâzım. Mudanya ise bunun için en uygun yerde bulunuyor. Mudanya’daki tarihî değerlerimizi iş birliğiyle yaşatacağız” dedi.


Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, Mudanya’nın tarım, turizm ve eğitim şehri olması için çalıştıklarını belirterek, “Mudanya’nın tarihî değerlerini korumak ve geleceğe taşımak için yapılacak her türlü iş birliğine hazırız. Turizm bizim marka değerimizi ve standartlarımızı artıracak. Bursa yüzünü turizme, Mudanya’ya dönmeli” ifadelerini kullandı.


Ziyaret sonunda Başkan Türkyılmaz, Vali Canbolat’a Girit dantelinden tablo hediye etti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00
  1. doğa

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