Canpolat makam koltuğunu çocuklara devretti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını çocuklara devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Mehmet Canpolat, Prof. Dr. Abdulkadir Karahan İlkokulu Müdürü Nilgün Müjdeci ve öğretmenler ile minik öğrencileri makamında kabul etti. Canpolat, daha sonra makamını 3’üncü sınıf öğrencilerinden Muhammet Eray Hastaoğlu’a devretti. Temsili Başkan Hastaoğlu, Haliliye Belediye Başkanlığı makamına oturarak, ilk olarak Özel Kalem Müdürünü yanına çağırıp, programları ve imzalanacak evraklar ile ilgili bilgiler istedi ve ardından telsiz aracılığıyla fen işleri, park bahçe ve kültür müdürlerine talimatlar verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamına gelen öğrencilere çeşitli hediyeler veren Canpolat, “Bugün 23 Nisan, 1920’de hem Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruldu hem de bu kutlu günde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan edildi. Cumhuriyetimizin temellerinin yeni nesillere aktarılması ve cumhuriyetimizin çocuklarımıza armağan edilmesi, nesilden nesile aktarılması adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarını şükranla yâd ediyoruz. İnşallah geleceğimiz, gelecek nesillerimiz, Türkiye’miz çocuklarımız ile birlikte emin ellerde. Rabbim, bir daha bize Kurtuluş Savaşı yaşatmasın. Her zaman bir bayram havasında ülkemizde bizlere yaşamayı nasip eylesin” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Başkan Mehmet Canpolat, öğrenciler ve öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.