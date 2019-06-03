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Canpolat mahalle temsilcileriyle iftar yaptı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, iftar yemeğinde kırsal mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri ile bir araya geldi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:52
Canpolat mahalle temsilcileriyle iftar yaptı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, iftar yemeğinde kırsal mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri ile bir araya geldi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın Ramazan Ayı programları kapsamında kırsal mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldiği programa AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 24 ile 26. dönem Milletvekili Mahmut Kaçar, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Mahallelerimizin her zaman ihtiyaçlarını temin edeceklerini belirten Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizde, merkez mahallelerden ayrım gözetmeksizin faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ancak bu yetmez, misli ile arttırarak devam ettiriyoruz. Kırsalda 5 noktada yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hızlı ve seri şekilde, biraz daha takviye ile kırsal mahallelerimizin öncelikle köy içindeki stabilize ihtiyacını ortadan kaldırmış olacağız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ilaçlama biriminde de, kırsal mahallelerimize gelen ekip sayısını da merkezde olduğu gibi ikiye katladık. Diğer projelerimiz arasında vardı, kırsalda bölgesel semt sahalarının arttırılması hususunda arkadaşlarımız proje bazında çalışıyorlar. Kademeli olarak bu hizmetlerimiz de ayaklarınızın altına serilecektir. Yine bir müjde daha son zamanlarda bekleyen 12 adet taziye evimiz var, bir aya kadar bunlarında temelini atıyoruz. Bir taraftan taziye evleri ve kültür sosyal tesislerin yapımı, bir taraftan stabilize yolların yapılması, bir taraftan çocuk oyun grupları ile bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, bir taraftan bizim semt sahaları ile ilgili yapmış olduğumuz projelerimiz ve bir taraftan da ilaçlama çalışmalarımız ile sizlerin emrinizdeyiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:52
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