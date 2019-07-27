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Canpolat mahalle gezilerini sürdürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, talep ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla yürüttüğü mahalle gezilerine devam ediyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
Canpolat mahalle gezilerini sürdürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, talep ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla yürüttüğü mahalle gezilerine devam ediyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, talep ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla yürüttüğü mahalle gezilerine devam ediyor. Haliliye Belediye Başkan Yardımcı Mehmet Erol, Veysel Karani Mahalle Muhtarı Sadık Salar ve birim müdürleri ile teknik ekipte eşlik etti. Mahallede yürütülen temizlik ve park bahçe çalışmalarını yerinde inceleyen Canpolat, esnaf ve vatandaşlar ile sohbet ederek talepleri dinledi.


Haliliye için devamlı çalışacaklarını belirten Canpolat, “Eyyübiye ve Karaköprü belediye başkanları ile birlikte sabah namazını eda ettik. Daha sonra her başkan kendi ilçesine geçti. Haliliye Belediyesi olarak biz her gür bir mahallede gerek park, gerekse temizlik ve fen işleri olmak üzere sabahın erken saatlerinde denetleme yapıyoruz. İlgili müdürlükler ve başkan yardımcıları ile mahalleyi geziyoruz. Eksiklerin anında giderilmesi ile ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Diğer iş ve işlemler ile ilgile de talimatlarımızı veriyoruz. Bizlere eşlik eden muhtarlarımızda teşekkür ediyorum. Haliliye Belediye olarak rutin ve diğer çalışmalarımız sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar canla başla devam edecektir. Ben bundan dolayı vatandaşlarımız ve muhtarımızın bize göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ediyorum. Haliliye için durmak yok yola devam” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
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