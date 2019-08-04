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Canpolat mahalle gezilerine devam ediyor

Görev süresi boyunca Haliliye’de bulunan tüm mahalleri sırasıyla ziyaret eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, son olarak Yeşildirek Mahallesine giderek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

04 Ağustos 2019 Pazar 16:26
Canpolat mahalle gezilerine devam ediyor

Görev süresi boyunca Haliliye’de bulunan tüm mahalleri sırasıyla ziyaret eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, son olarak Yeşildirek Mahallesine giderek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ‘Haliliye’de Sıkılmadık El, Dokunulmadık Gönül Kalmayacak’ sloganıyla başlattığı mahalle gezilerine aralıksız devam ediyor. Başkan Canpolat, son olarak Haliliye merkezde bulunan Yeşildirek Mahallesine giderek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Beraberinde Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve birim müdürleri ile mahalleye giden Başkan Canpolat’ı Yeşildirek Mahalle Muhtarı Halil Küçük ve vatandaşlar karşıladı. Burada Yeşildirek Mahalle Muhtarı Halil Küçük’den mahallenin ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Canpolat, ardından mahalleyi gezerek rutin devam eden çalışmaları inceledi. Mahallelilerle ve esnafla sohbet eden Başkan Canpolat,vatandaşların taleplerini dinleyerek yerine getirilmesi için gerekli talimatları verdi. Mahalleyi gezen Başkan Canpolat ve beraberindekiler ardından mahallede bulunan Perşembe Semt Pazar yerinde incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:26
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