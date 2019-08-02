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Canpolat, mahalle gezilerine devam ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, talep ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla yürüttüğü mahalle gezilerine ara vermeden devam ediyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:44
Canpolat, mahalle gezilerine devam ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, talep ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla yürüttüğü mahalle gezilerine ara vermeden devam ediyor.


Görev süresi boyunca mesainin büyük bir bölümünü merkez ve kırsal mahallerde geçiren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezilerine devam ediyor. Canpolat, son olarak günün ilk ışıkları ile birlikte beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve birim müdürleri ile birlikte Şehitlik Mahallesine gitti. Canpolat’ı burada Şehitlik Mahalle Muhtarı Şükrü Kılıç ve mahalle sakinleri karşıladı. Muhtarlıkta Muhtar Şükrü Kılıç’tan mahalle ile ilgili bilgi alan Canpolat, ardından Hacı Ekrem Cami’ne geçerek camide mevcut olan eksiklerin giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Caminin incelemesi sonrası çocuklar ile fotoğraf çektiren Canpolat, ardından mahallede bulunan esnafı da ziyaret ederek taleplerini dinledi.


Mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceleme adına mahalleye geldiklerini ifade eden Canpolat, “Tüm ilgili müdür ve başkan yardımcılarımız ile birlikte sabahın erken saatlerinde Şehitlik Mahallemize geldik. Değerli muhtarımız ile birlikte mahallemizi gezdik. Bizimle ilgili olan iş ve işlemler ile ilgili gerekli talimatları verdim. Arkadaşlar çalışmalarını tamamladılar. Camimizde olan bazı sıkıntıları yerinde inceledik. Aynı zamanda mahallemizde rutin çalışmalar devam etmektedir” dedi.


Şehitlik Mahalle Muhtarı Şükrü Kılıç ise, “Başkanımız tüm ihtiyaçları yerinde tespit etti. Kendileri bu eksiklerin en kısa sürede giderileceğini söyledi. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Canpolat ve beraberindekiler inceleme ve ziyaretlerin ardından mahalleden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:44
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