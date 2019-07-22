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Canpolat kırsal çalışmaları yerinde inceledi

Hafta sonu mesaine kırsalda devam Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat yapımı devam eden yol ve çok amaçlı kültür evlerinde incelemelerde bulundu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
Canpolat kırsal çalışmaları yerinde inceledi

Hafta sonu mesaine kırsalda devam Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat yapımı devam eden yol ve çok amaçlı kültür evlerinde incelemelerde bulundu.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Başkanı MehmetCanpolat kırsal mahallerde yapımı devam eden yol ve çok amaçlı kültür evlerinde incelemelerde bulundu. Perşembe Mahallesi ile başlayan incelemelere Yeniköy, Umut, Kesme ve Kapaklı mahalleri ile devam etti.Canpolat’a Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Haliliye Meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.


Her zaman olduğu gibi merkez ve kırsalda yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini belirtenCanpolat, “Bu doğrultuda kırsal mahallelere geldik. İlçe başkanımız ve encümenlerimiz ile sahada olmaya devam ediyoruz. Yapımı devam eden çok amaçlı kültür evlerini hep beraber denetledik. Aynı zamanda vatandaşlarımız ile bir araya gelerek kendileri ile görüşüyoruz. Onların sorun ve taleplerini dinliyoruz. Biz hep birlikte ‘canla başla’ çıktığımız bu yolda teşkilatımız, meclis üyesi arkadaşlarımız ve en önemlisi vatandaşlarımız ile el ele Haliliye’nin müreffeh seviyeye çıkması adına gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.Kapaklı mahallesinde yapılan çok amaçlı salon inşa ediliyor. Bu kültür evlerinde taziye, toplantı ve eğitim olsun yapılabilecek. Bu çok amaçlı kültür evleri vatandaşlarımızın emrinde” ifadelerini kullandı.


"Biz demeden sorunlar çözülüyor"


Seçim sonra Başkan Canpolat kurduğu ekibi ile hızlı bir şekilde çalıştığını ifade eden Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, “Sabahın erken saatlerinde Başkan Canpolat ile kırsalda incelemelerde bulunmaya devam ediyoruz. Başkan belediye ile vatandaşları her yerde buluşturuyor. Hizmetleri hızlı bir şekilde yapıyor. Başkan merkez ve kırsalda olmak üzere seçim sonrası kurduğu ekipleri ile tüm vatandaşlara ulaşıyor. Belediye başkanına bazı sorunları iletmemiz bizim görevimiz. Ama kendileri sağ olsun biz sorunları demeden kendileri hızlı şekilde çözüyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
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