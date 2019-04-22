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Canpolat: “Kılıçdaroğlu’na yönelik protesto olabilirdi, saldırıya dönüşmesini kınıyoruz”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili, “Kılıçkadoğlu’na yönelik protesto olabilirdi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 18:05
Canpolat: “Kılıçdaroğlu’na yönelik protesto olabilirdi, saldırıya dönüşmesini kınıyoruz”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili, “Kılıçkadoğlu’na yönelik protesto olabilirdi. Ancak saldırıya dönüşmesini kınıyoruz.” dedi.



Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Önceki gün dört şehidimizi toprağa verdik, bu şehit haberleri bağrımızı yakıyor. Allah şehitlerimize gani gani rahmet etsin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir. Ne yazık ki Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen ve kendiliğinden gelişen bir olay meydana gelmiştir. Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik belki başlangıç noktasındaki protestolar haklı düşünülebilirdi ama halk galeyana gelmiş ve şiddet eylemine dönüştüğü görülmüştür. Yapılan protesto eylemleri her ne kadar haklıysa şiddet saldırılarının da en az o kadar haksız olduğunu düşünüyorum.” dedi.



İçişleri Bakanlığından konunun aydınlatılmasını ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını beklediklerini belirten Canpolat açıklamasına şöyle devam etti: “Şiddet olaylarını asla tasvip etmiyoruz. Şiddetin ve terörün her türünekarşıyız. Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinde HDP ile yaptığı ittifaktan dolayı halkın kendisini şehit haberlerinden dolayı sorumlu tuttuğunu biliyor. Daha dikkat etmesi gerekirdi. Bu istenmeyen olayın oluşumunda saldırganlar kadar kendisi de sorumludur. Ülkemizin huzurunu kaçıranlar, bu saldırıyı yapanlardır. Kendisine saldırı yapılmasına imkan verenlerin de sorumluluğu olduğunu söylemek isterim. Kimsenin huzurumuzu kaçırmaya, kutuplaşmayı sağlamaya, kin nefret üretimine mahal vermesine hakkı yok. Bu olaydan dolayı şiddet eylemini yapan ve olayın gerçekleşmesine katkı sağlayan herkesi kınıyorum.’’

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 18:05
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