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Canpolat ihtiyaçları yerinde tespit ediyor

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11 Temmuz 2019 Perşembe 16:24
Canpolat ihtiyaçları yerinde tespit ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezileri programları kapsamında vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, ihtiyaçları tespit ediyor


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, talep ve önerileri birinci ağızdan dinlemek, ihtiyaçları da yerinde tespit etmek amacıyla yürüttüğü mahalle gezisi programlarını Süleymaniye, Devteşti ve İmam Bakır Mahalleleri ile devam ettirdi. Canpolat, yapılması gereken çalışmaları da yerinde tespit edip, ilgililere talimatlar verdi. Haliliye Belediyesi Süleymaniye Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezini de ziyaret eden Canpolat, merkezde kadınların yaptığı çalışmalar ile ilgili de bilgiler aldı.


Mahallede bulunan Süleymaniye Kız Anadolu Lisesi yönetimi ile de görüşenCanpolat, yaptığı açıklamada, “Sabahın erken saatlerinde itibaren ekipteki arkadaşlarımız ile birlikte Süleymaniye ve Devteşti Mahallemizde, gezilerimiz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muhtarlarımız da, bizlere eşlik ediyor. Bir taraftan temizlik ve park bahçe, diğer taraftan parke taşı döşeme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha öncede ifade ettiğim gibi Haliliye Belediyesi olarak tüm arkadaşlarımız ile mesai mefhumu gözetmeksizin Haliliye halkının mutluluğu için canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz.”


Mahalle Muhtarı Tahir Kına da, “Özellikle Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Canpolat’a çok çok teşekkür ediyorum. İlk seçildiği günden bugüne hizmetlerin daha yüksek seviyede olduğunu gördüm. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.


Okulları ile ilgili taleplerinin anında gerçekleştirildiğini belirten Süleymaniye Kız Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Artar’da, Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:24
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